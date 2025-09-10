A Colômbia venceu e eliminou a Venezuela, na madrugada desta quarta-feira, por 6-3, num jogo em que o avançado do Sporting, Luis Suárez, apontou quatro (!) golos.

A disputar a última jornada do apuramento para o Mundial 2026 da América do Sul, os colombianos até começaram a perder, com golo do ex-Casa Pia Telasco Segovia, aos três minutos. A resposta surgiu logo de seguida, aos 10 minutos, com Yerry Mina a agradecer a assistência do capitão James Rodríguez.

A precisar de vencer para seguir em frente na competição, a Venezuela reagiu e dois minutos depois voltou a passar para a frente do marcador, através de Josef Martínez.

E foi nessa altura que Luis Suárez puxou as mangas para trás e entrou em ação, com quatro golos de consecutivos, aos 42m, 50m, 59m e 67m, com este último a ser assistido pelo benfiquista Richard Ríos.

Salomon Rondon ainda reduziu para a Venezuela, aos 76 minutos, mas o golo de Cordoba selou mesmo o resultado (78m).

Suárez foi titular e acabou por sair aos 69 minutos. Ríos começou de início e não saiu.

Com este resultado, a Colômbia termina o apuramento na terceira posição, com 28 pontos. A Venezuela fica em oitavo, fora dos lugares de acesso, com 18 pontos.

Nos outros jogos da noite, o Chile e o Uruguai anularam-se, mas ambos seguem em frente. O Paraguai venceu o Peru pela margem mínima.