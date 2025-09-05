A seleção francesa entrou a vencer no caminho para o Mundial de 2026, com um triunfo sobre a Ucrânia (2-0), numa partida disputada na Polónia.

Com Trubin e Sudakov (saiu aos 82m) no onze, os ucranianos tiveram muitas dificuldades no primeiro tempo e sofreram logo aos dez minutos. Michael Olise apareceu completamente solto na zona de penálti e finalizou rasteiro, a passe de Bradley Barcola.

A Ucrânia veio com outra postura para o segundo tempo, aproximou-se mais da baliza de Mike Maignan e esteve muito perto de marcar, mas não conseguiu chegar ao empate.

Didier Deschamps ainda ficou a lamentar a lesão de Ousmane Dembélé, que tinha entrado ao intervalo, mas saiu aos 81 minutos, agarrado à coxa direita.

No entanto, o selecionador francês ainda pôde festejar mais um golo, quando Kylian Mbappé trocou por completo as voltas a Illya Zabarnyi e bateu Trubin (82m). O avançado do Real Madrid chegou aos 51 golos (em 91 jogos) por «Les Bleus» e igualou o registo de Thierry Henry.

Também nesta noite, no outro jogo do Grupo D, o Azerbaijão de Fernando Santos foi goleado por 5-0 na Islândia.

O técnico português não venceu nenhum dos 11 jogos que disputou enquanto selecionador azeri: tem nove derrotas e dois empates.

Islândia e França estão, assim, no topo do Grupo D, ambas com três pontos, ao passo que Ucrânia e Azerbaijão ainda não somam qualquer ponto.