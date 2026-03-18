Internacional
Há 43 min
Zaidu, do FC Porto, convocado para a seleção nigeriana
É o único atleta do campeonato português a alinhar na comitiva
DS
É o único atleta do campeonato português a alinhar na comitiva
DS
Zaidu Sanusi, lateral do FC Porto, foi chamado pelo selecionador da Nigéria para os próximos compromissos de preparação, diante do Irão e da Jordânia.
É o único jogador do campeonato português na lista desenhada por Eric Chelle. Tem sido chamado habitualmente, tendo jogador pelo seu país pela última vez em dezembro passado.
Bruno Onyemachi, antigo jogador do Boavista e atualmente no Olympiakos, também foi convocado. A grande ausência da convocatória é Victor Osimhen, avançado do Galatasaray. A Nigéria não se qualificou para o Mundial 2026.
Eric Chelle names his 23-man Super Eagles squad for the March international window. #SoarSuperEagles pic.twitter.com/ln11u7hRwd— 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) March 18, 2026
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