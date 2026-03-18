Zaidu Sanusi, lateral do FC Porto, foi chamado pelo selecionador da Nigéria para os próximos compromissos de preparação, diante do Irão e da Jordânia.

É o único jogador do campeonato português na lista desenhada por Eric Chelle. Tem sido chamado habitualmente, tendo jogador pelo seu país pela última vez em dezembro passado.

Bruno Onyemachi, antigo jogador do Boavista e atualmente no Olympiakos, também foi convocado. A grande ausência da convocatória é Victor Osimhen, avançado do Galatasaray. A Nigéria não se qualificou para o Mundial 2026.