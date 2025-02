O governo espanhol criou uma comissão organizadora para o Mundial de Futebol de 2030, evento co-organizado com Portugal e Marrocos, que incluirá representantes de 15 ministérios, além da federação espanhola de futebol e dos comités olímpico e paralímpico. Estão previstos gastos de 540 milhões de euros (ME) na renovação de 11 estádios.



A comissão, aprovada pelo Conselho de Ministros, será presidida pela ministra do Desporto, Pilar Alegria, e terá um representante do Conselho Superior do Desporto na vice-presidência. A federação espanhola e outras entidades terão participação sem direito a voto. Pilar Alegria afirmou que este Mundial é um «projeto do país» e o Governo dará «apoio institucional», assegurando «as melhores infraestruturas e serviços».



Espanha planeia investir 540 ME na renovação de 11 estádios em nove cidades. Maria Tato, da federação espanhola, revelou que 60% dos estádios já estão prontos e que o investimento inclui campos de treino e alojamentos.



Os 11 estádios estão distribuídos por nove cidades-sede: Madrid, Barcelona, Sevilha, Málaga, Bilbau, San Sebastián, Corunha, Las Palmas e Saragoça.



Em relação a Portugal, Miguel Cardoso Pinto, da consultora EY, destacou que o investimento português será «substancialmente inferior» ao de Espanha e Marrocos. «São dimensões e realidades completamente díspares», afirmou, explicando que, apesar dos grandes estádios espanhóis, «apanhou uma fase em que alguns estádios realmente estavam a necessitar de grandes intervenções», como o Bernabéu e o Camp Nou. «Ou seja, Espanha vai gastar mais, mas também estava mais atrasada do que Portugal nesse campo», sublinhou.

Portugal, que organizou o Euro 2004, terá três estádios no torneio: Estádio da Luz, Estádio José Alvalade e Estádio do Dragão. O Mundial 2030 também contará com jogos na América do Sul, na Argentina, Paraguai e Uruguai, para celebrar o centenário da competição, sendo que a primeira edição aconteceu no Uruguai, em 1930.