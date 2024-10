O Botafogo de Artur Jorge garantiu, esta quinta-feira, o apuramento inédito à final da Libertadores, onde vai encontrar os compatriotas do Atlético Mineiro. Deste modo, ficou estabelecido que o Brasil será o país com mais representantes no Mundial de Clubes.

Porquê? Ora, a CONMEBOL leva seis equipas ao torneio - quatro vencedores da Libertadores e dois pelo ranking continental. Os brasileiros já têm apurados o Palmeiras de Abel Ferreira, vencedor da Libertadores em 2021, o Flamengo (2022) e o Fluminense (2023). O River Plate e o Boca Juniors entram via ranking.

Tendo em conta que o último lugar disponível será decidido pelo vencedor da Libertadores 2024, o sexto clube sul-americano será o vencedor do duelo entre o Atlético Mineiro e o Botafogo. O Brasil leva assim quatro equipas ao Mundial de Clubes e é o país com mais representantes.

Como o Peñarol (6-3) e o River Plate (3-0) foram eliminados nas meias finais, a vaga será disputada pela dupla brasileira. Caso o River Plate vencesse a atual edição da Libertadores, a sexta vaga seria entregue à melhor equipa no ranking da CONMEBOL.

De referir que esta é a única vaga das 32 vagas que ainda não foi preenchida.

Confira todas as 31 equipas apuradas: