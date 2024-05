O River Plate tornou-se, na última noite, o 27.º clube a garantir presença no Mundial de Clubes 2025, juntando-se a um lote que já conta, entre os demais emblemas, com FC Porto e Benfica.

A equipa da Argentina assegurou a vaga depois da vitória frente ao Libertad, por 2-0, em jogo da Libertadores.

Com a vitória, o River Plate chegou aos 13 pontos no grupo H da Libertadores, assegurou a presença nos oitavos de final e assegurou também a presença no Mundial de Clubes, através de uma de duas vagas disponíveis no ranking da América do Sul.

Ficam assim por apurar cinco vagas no Mundial de Clubes.

O Mundial de Clubes realiza-se de 15 de junho a 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos.

OS 27 DE 32 CLUBES JÁ CONFIRMADOS NO MUNDIAL DE CLUBES DE 2025:

EUROPA (12 equipas)

Via caminho dos campeões (como vencedores recentes da Liga dos Campeões) – 4 equipas*

Chelsea (2020/21)

Real Madrid (2021/22)

Manchester City (2022/23)

Ainda por confirmar (2023/24)*

Via ranking (8 equipas)*

Bayern Munique

PSG

Inter Milão

FC Porto

Benfica

Borussia Dortmund

Juventus

Atlético Madrid

Salzburgo

AMÉRICA DO SUL (6 equipas)

Via caminho dos campeões (como vencedores recentes da Taça Libertadores) - 4 equipas

Palmeiras, Brasil (2021)

Flamengo, Brasil (2022)

Fluminense, Brasil (2023)

Ainda por confirmar (2024)**

Via ranking (duas equipas)

River Plate, Argentina**

Ainda por confirmar

ÁFRICA (4 equipas)

Via caminho dos campeões (como vencedores recentes da Liga dos Campeões de África) - 3 equipas***

Al Ahly SC, Egito (2020/21 e 2022/23)

Wydad, Marrocos (2021/22)

Ainda por confirmar (2023/24)***

Via ranking (1 equipa)***

Espérance, Tunísia

Mamelodi Sundowns, África do Sul***

ÁSIA (4 equipas)

Via caminho dos campeões (como vencedores recentes da Liga dos Campeões da Ásia) - 3 equipas

Al Hilal, Arábia Saudita (2021)

Urawa Red Diamonds, Japão (2022)

Ainda por confirmar (2023/24)

Via ranking (1 equipa)

Ulsan, Coreia do Sul

AMÉRICA DO NORTE, CENTRAL E CARAÍBAS (5 equipas)

Via caminho dos campeões (como vencedores da Taça dos Campeões da CONCACAF) - 4 equipas

Monterrey, México (2021)

Seattle Sounders, Estados Unidos (2022)

Club León, México (2023)

Ainda por confirmar (2024)

Anfitrião (1 equipa)

Por confirmar

OCEANIA

Via ranking (uma equipa)

Auckland City FC, Nova Zelândia

*Real Madrid e Borussia Dortmund são finalistas da Champions. Os espanhóis já garantiram vaga devido ao título europeu em 2022 e o Dortmund, que ainda pode garantir como campeão europeu em 2024, já garantiu vaga devido ao ranking.

**Se o River Plate for o campeão da Libertadores em 2024, apura-se como campeão da prova e abre vaga de ranking na CONMEBOL.

***Como a final da Champions africana é entre Espérance (que já garantiu vaga via ranking) e o Al-Ahly, já campeão africano em 2021 e 2023, já se abriu uma vaga de ranking para o Mamelodi Sundowns.