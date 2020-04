O diretor das competições de clubes da CONMEBOL, Fred Nantes, revelou que a final da Taça Libertadores continua agendada para 21 de novembro e o Mundial de Clubes para 9 de dezembro.



«O plano segue completamente igual, inclusive, não há mudança na data da final. Em todos os cenários que temos hoje, a Libertadores terminaria em 21 de novembro. Quer comece em junho, julho ou agosto. Dá para terminar na data estabelecida», começou por dizer, em entrevista ao jornal «Globo».



«Temos um grupo de trabalho, no qual estão representadas as seis confederações. Hoje, a data aprovada para o Mundial [de Clubes] é 9 de dezembro. Está vigente. A situação de todas as confederações vai continuar a ser avaliada», acrescentou.



Sobre o cenário de jogos à porta fechada, o responsável remeteu a decisão para as autoridades dos países.



«Vamos começar a Libertadores como pudermos. Se os países disserem que vai ser à porta fechada, vamos respeitar o que cada autoridade disser. O importante é que os clubes possam viajar. Se dentro do país houver restrições, vamos começar como for possível. O que queremos é ter a garantia de implementação de protocolos determinados pelas autoridades sanitárias. Até porque isso varia de um país para o outro, dependendo do nível da pandemia. O cenário do Paraguai é diferente do Brasil», finalizou.



Face à pandemia de Covid-19, a Libertadores e a Taça Sul-Americana estão suspensas desde 12 de março.