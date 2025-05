A FIFA já tinha aprovado uma nova janela de transferências entre 1 e 10 de junho para os clubes que vão participar no mundial de Clubes e decidiu abrir outro mercado para inscrição de jogadores, logo após a fase de grupos.

O organismo vai permitir que os clubes substituam e adicionem jogadores entre 27 de junho a 3 de julho. Importa referir que esta curta janela para transferências tem de corresponder a um período de mercado aberto na respetiva federação nacional. Por exemplo, para Benfica e FC Porto inscreverem reforços, precisam que o mercado esteja aberto em Portugal – o que se verifica, já que o período de transferências se inicia a 1 de julho.

Esta medida vem na sequência de esforços da FIFA para atenuar as diferenças entre os períodos de inscrição e os calendários das temporadas dos clubes, que variam consoante a federação.

A FIFA pretende também encontrar uma solução para os jogadores que estão em fim de contrato – como são os casos de Iván Marcano, no FC Porto, e Otamendi e Di María, no Benfica – e garantir que os melhores jogadores participem na competição.

O Mundial de Clubes vai contar com 32 equipas e arranca a 15 de junho. A fase de grupos termina no dia 27, seguindo-se os oitavos de final e restantes etapas até à final, a 13 de julho.

O FC Porto está no Grupo A, com Al Ahly, Palmeiras e Inter Miami. O Benfica ficou no Grupo C, juntamente com Bayern Munique, Boca Juniors e Auckland City.