No sábado, em vésperas do jogo entre Manchester City contra o Al Ain, pela segunda jornada do Grupo G do Mundial de Clubes, Pep Guardiola foi questionado se gostaria de dirigir uma equipa sul-americana algum dia.

«Porque não? Estou a amar o que tenho visto. Botafogo, Fluminense, todas as equipas brasileiras e argentinas... Como eles comemoram os golos, como estão juntos. É uma cultura, os adeptos deles estão em maior número aqui que os europeus. É sobre isso esta competição», começou por dizer.

«Muita, muita coisa boa na história do futebol veio da América do Sul. Especialmente Brasil, Colômbia, Argentina, Uruguai, eu diria de todos os países. Muita coisa boa. Os melhores jogadores são de lá, e depois muitos vão para a Europa pela oportunidade económica e o prestígio», continuou.

Palmeiras é líder do Grupo A, Botafogo do Grupo B, Flamengo do Grupo D, River Plate do E e Fluminense do F.

«As pessoas ficam surpreeendidas porque um clube europeu perdeu. Bem-vindo ao mundo real, meu amigo. Parece que ficaram a olhar para as suas barrigas e não viram o que estava a acontecer. Porque eles (sul-americanos) são bons», finalizou.

Manchester City e Al Ain medem forças pelas duas da manhã de segunda-feira de Portugal Continental.