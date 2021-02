Após o Bayern Munique ter vencido o Mundial de Clubes, Pep Guardiola gravou um vídeo a felicitar o seu antigo clube pelos seis títulos conquistados. O técnico catalão lembrou ainda que os bávaros foram a segunda equipa a fazê-lo depois do «seu» Barcelona em 2008/09 e desafiou um jogo entre as duas equipas por um sétimo título.



«Olá todos! Muito parabéns a toda a família do Bayern Munique por este grande êxito, por vencer o Mundial de Clubes e em especial seis títulos. Estou muito orgulho e dou os parabéns a todos, sobretudo ao Hansi, aos jogadores e ao restante staff por este incrível feito. No entanto, queria dizer ao Hansi que ele é o segundo treinador a conseguir ganhar seis títulos. Anteriormente houve uma equipa, o Barcelona. Talvez posso chamar Messi e companhia e podemos disputar um sétimo título. Diz-me quando e onde. Felicidades família do Bayern», diz treinador.



Ora veja: