O Al Nassr não participa nesta edição do Mundial de Clubes de 2023, na Arábia Saudita, mas isso não implica que os feitos de Cristiano Ronaldo não continuem a estar na ribalta.

O hotel onde está hospedado o Fluminense, o Jeddah Hilton, em Jedá, decidiu promover um desafio caricato, que consiste em tentar saltar tanto como o português, e se o cumprir pode ganhar uma dormida gratuita no hotel.

Inspirado no golo de cabeça de Cristiano Ronaldo, marcado em 2013, no jogo entre o Real Madrid e o Manchester United (1-1), o hotel desafia os adeptos a repetirem o feito do português, com uma bola suspensa no teto à exata altura de exatamente 2,93 metros. De notar que uma estadia no hotel custa cerca de 500 euros por noite.

A final do Mundial de Clubes irá realizar-se na sexta-feira, dia 22 de dezembro, entre o Fluminense e o Manchester City, pelas 18h00.