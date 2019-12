O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, fez esta sexta-feira a antevisão da final do Mundial de Clubes no próximo sábado, ante o Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus (17h30). O treinador alemão elogia o técnico português e o trabalho que tem feito nos rubro-negros.

«Jorge Jesus tem feito um trabalho incrível, mudou praticamente tudo no Flamengo. Se houvesse eleições, provavelmente ele seria eleito presidente do Brasil», afirmou Klopp, que dizendo que acompanha a carreira o treinador português «há muito tempo.»

«Ele foi bem sucedido no Benfica e no Sporting. É uma personagem e conhecido por ser organizado. Já o sigo há muito tempo, mas é a primeira vez que o vou defrontar. Estou ansioso», apontou o treinador alemão, que até falou sobre as possibilidades de futuro para Jesus. «Ele pode ir para um clube Europeu, mas talvez o Rio de Janeiro seja uma cidade tão agradável que ele queira ficar.»

Klopp fez ainda um raio-x à equipa do Flamengo. «São rápidos na frente, criativos no centro, atrevidos na alas, cruzam, rematam de qualquer distância. Todos sabem o que devem fazer. Têm tudo o que tem uma boa equipa e não estão habituados a perder.»

Questionado sobre o facto de nunca ter defrontado um clube do Brasil, o técnico do Liverpool afirmou: «Nunca joguei contra uma equipa brasileira, mas o Flamengo nunca jogou contra uma equipa como o Liverpool.»