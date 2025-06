Enzo Maresca, treinador do Chelsea, estava muito insatisfeito após o jogo com o Benfica, apesar da vitória dos londrinos (4-1) no prolongamento. O treinador dos «blues» apontou duras críticas à FIFA devido à paragem de quase duas horas do jogo, por causa do mau tempo.

«Esta competição é fantástica. É o Mundial de Clubes. Todos os melhores clubes estão aqui. Estamos felizes por estar nos quartos de final, por vencer e tudo mais, mas algo está a acontecer. Seis, sete jogos suspensos... Quem decide isto deve ter uma razão, porque não é normal suspender um jogo. No Mundial [de seleções] quantos jogos vão ser suspensos? Zero, provavelmente. No Europeu, quantos vão suspender? Zero», começou por dizer o treinador italiano, em conferência de imprensa.

«Estamos aqui há duas semanas e já suspenderam seis jogos. Pessoalmente, isto é um problema para mim, mas estou a dizer isto como treinador. Quando estás lá dentro [do balneário] duas horas e tentas manter os jogadores [ligados] ao jogo... Mas por duas horas? Eles estão a falar com a família lá fora por questões de segurança. Estão a comer qualquer coisa, estão a brincar, a rir. Como mantemos os jogadores focados durante duas horas? É uma piada! Foi o que eu disse», acrescentou.

Maresca salientou que estas paragens «não são normais no futebol» e deixou um aviso sobre o Mundial de Seleções do próximo ano, que vai decorrer no Canadá, EUA e México.

«Eu tento entender e consigo perceber que, por razões de segurança, suspendem um jogo. Mas se suspendem seis jogos, então, provavelmente, este não é o lugar certo para se realizar esta competição», vincou.