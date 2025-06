Kylian Mbappé falhou o treino do Real Madrid nesta terça-feira, na véspera de receber o Al-Hilal no jogo de abertura do Mundial de Clubes.

O plantel madridista trabalhou em Miami, mas o estado de saúde de Kylian Mbappé está a causar preocupação ao técnico Xabi Alonso.

De acordo com a imprensa espanhola, o francês está com febre. Treinou no domingo à tarde, mas sentiu-se mal quando regressou ao hotel.

O Real Madrid defronta o Al Hilal de Rúben Neves e João Cancelo na estreia no Mundial de Clubes, pelas 20 horas. Ambos integram o Grupo H, juntamente com Salzburgo e Pachuca.