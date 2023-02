Vítor Pereira não repetiu os feitos de Jorge Jesus e Abel Ferreira - em 2019 e 2022 – e está fora da final do Mundial de Clubes, depois da derrota do Flamengo nas «meias» diante do Al Hilal, vencedor das Champions asiática, por 3-2.

A primeira parte foi muito equilibrada e com o Al Hilal a mostrar pergaminhos para dividir forças com o vencedor da Libertadores, que deixou a nu muitas debilidades defensivas.

Aos 4m e 45+9m, duas faltas sobre Luciano Vietto (o melhor em campo) originaram os penáltis que deixaram os tricampeões sauditas em vantagem.

Logo no começo do jogo, Matheuzinho foi imprudente e derrubou o ex-Sporting com uma carga nas costas. Moussa Marega ainda mostrou vontade em marcar o penálti, mas foi Salem Al Dawsari quem assumiu a responsabilidade e adiantou a equipa de Ramón Díaz.

O extremo, grande destaque da Arábia Saudita no Mundial 2022, voltaria a colocar o Al Hilal na frente após nova falta na área sobre Vietto, só decifrada por alerta do VAR. Desta feita, Gerson pisou o calcanhar do argentino e foi expulso por acumulação de amarelos, isto porque antes já tinha simulado um penálti e foi admoestado por isso mesmo.

Pelo meio, o melhor que o Flamengo conseguiu foi o 1-1, por Pedro, com uma bela finalização de primeira, num remate cruzado com a parte interior da bota direita.

A jogar com menos uma unidade, a tarefa de Vítor Pereira no segundo tempo avizinhava-se bastante complicada. O técnico luso retirou Léo Pereira (em evidentes dificuldades físicas) e De Arrascaeta, promovendo Fabrício Bruno e Erick Pulgar, de forma a fortalecer o meio-campo sem desfazer a dupla de avançados.

Apesar do esboço de reação nos primeiros minutos do segundo tempo, o Mengão rapidamente viria a sofrer as consequências de jogar com 10 jogadores. Os brasileiros tiveram de correr muito atrás da bola, demonstraram alguma desorganização e falharam vários passes, enquanto os sauditas recuperaram muitas bolas em zonas adiantadas e a qualidade dos jogadores da frente – com destaque para a velocidade de Marega e para a técnica de Vietto – fez a diferença.

Aos 70 minutos, Vietto recuperou a bola, Marega conduziu para Salem Al Dawsari, que descobriu o ex-Sporting ao segundo poste, para uma definição de requinte perante David Luiz.

O melhor que o Mengão conseguiu foi reduzir já em tempo de compensação. Gabigol tentou um remate à entrada da área, a bola saiu rasteira e parecia inofensiva, mas esbarrou em Jang Hyun-Soo e sobrou para o bis de Pedro, que só teve de encostar.

Na final, agendada para sábado, o Al Hilal vai defrontar o Real Madrid ou o Ah Aly, que têm duelo marcado já para esta quinta-feira. Já o Flamengo, vai decidir a atribuição do terceiro e quarto lugares.

Depois da derrota na Supertaça do Brasil diante do Palmeiras de Abel Ferreira, Vítor Pereira falha assim mais um objetivo, ao fim de apenas oito jogos no comando da equipa do Rio de Janeiro.