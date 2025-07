Solução de recurso para o Mundial de Clubes, Gonzalo García tem mostrado a Xabi Alonso que pode ser levado a sério e, esta terça-feira, garantiu o bilhete para os quartos de final do Mundial de Clubes ao Real Madrid.

O jovem avançado, que já tinha marcado ao Al Hilal e ao RB Salzburgo (pelo meio, diante do Pachuca, assistiu), assinou o único golo na vitória diante da Juventus (1-0), em Miami. Segue-se, agora, Borussia Dortmund ou Monterrey.

Os «merengues» tiveram maior controlo da bola na primeira parte, mas sentiram muitas dificuldades em encontrar espaços na organização defensiva da «vecchia signora».

Já os italianos conseguiram ser perigosos nas saídas rápidas para o ataque e, logo aos sete minutos, Randal Kolo Muani dispôs de uma grande oportunidade, mas, no frente a frente com Thibaut Courtois, atirou por cima após tentar um chapéu.

Kenan Yildiz e Francisco Conceição também ameaçaram a baliza dos espanhóis, que só conseguiram responder com perigo por volta da meia-hora, por Jude Bellingham. Já em cima do intervalo, foi a vez de Fede Valverde testar as luvas de Michele Di Gregorio.

De resto, o uruguaio travou vários duelos com o guarda-redes italiano, que parou quase tudo o que conseguiu na segunda parte.

Quase tudo, menos o remate de Gonzalo García. Na primeira vez em que Trent Alexander-Arnold teve espaço para cruzar com critério, colocou a bola redondinha no centro da área e o jovem avançado «merengue» correspondeu com um cabeceamento em força e imparável.

Em cima da hora de jogo, Francisco Conceição, provavelmente ainda a recuperar a melhor forma, foi substituído (Alberto Costa fez os 90 minutos), mas a ovação da noite foi para Kylian Mbappé. O francês entrou aos 68 minutos para o lugar de García, numa altura em que a Juve assumiu maior protagonismo com bola.

No entanto, os madrilenos continuaram por cima e exploraram as costas da defesa italiana. Apesar das ameaças, não houve mais golos.

A FIGURA: Gonzalo García

Di Gregorio foi determinante para evitar um resultado mais desfavorável à Juve, Valverde esteve muito inconformado durante todo o jogo, mas García foi a principal figura. Num jogo de muito esforço e sem grande brilho, apareceu quando a bola lhe chegou nas melhores condições e apontou o tento solitário do encontro. Os 24 golos que marcou esta temporada no Castilla valeram-lhe a chamada à equipa A. E ele está a corresponder.

O MOMENTO: um míssil que Di Gregorio não conseguiu travar, 54m

O Real Madrid esteve por cima durante quase toda a partida e somou várias ocasiões de golo. Só Di Gregorio adiou o 1-0, até que, aos 54 minutos, um cabeceamento pleno de força de García bateu o guardião italiano, cujos colegas não estiveram à altura.