O Mundial de Clubes, realizado entre junho e julho nos Estados Unidos, confirmou-se um «sucesso mundial». Segundo dados preliminares divulgados pela FIFA e pela Nielsen Sports, a competição atraiu 2,7 mil milhões de espectadores em todo o mundo, enquanto 2,5 milhões de adeptos assistiram presencialmente às partidas.

«O FIFA Club World Cup foi um verdadeiro ponto de viragem. Desde a atmosfera incrível nos estádios, até aos milhões de pessoas que acompanharam o torneio globalmente, este evento superou todas as expectativas», destacou o secretário-geral da FIFA, Mattias Grafström.

Em Portugal, mais de 60 por cento da população seguiu os encontros pela televisão ou online. Dos 63 jogos do Mundial, que contou com a participação do Benfica e do FC Porto, houve destaque para a final entre Chelsea e PSG e para o embate entre o Inter Miami e os dragões, que garantiram as maiores audiências televisivas do ano na TVI, até à data da prova.

O Benfica também registou impacto, nomeadamente na Argentina, onde o jogo com o Boca Juniors atingiu um share de 84,2% por cento, equivalente a 9,1 milhões de espectadores, superado apenas pela partida entre o River Plate e Monterrey, que chegou aos 87 por cento.

Em Espanha, 49 por cento da população, aproximadamente 24 milhões de pessoas, acompanhou a prova, enquanto em Itália foram 48 por cento, cerca de 28 milhões. No Brasil, 131 milhões de cidadãos, o correspondente a 62 por cento dos habitantes, assistiram aos jogos pela televisão.

Os números globais registados foram alcançados através da disponibilização gratuita dos 63 jogos em cada mercado, aliada aos dados oficiais de assistência nos 11 estádios que receberam o evento.

Segundo o relatório divulgado, a competição «atingiu níveis de notoriedade excecionais, com 80 por cento dos fãs de futebol em todo o mundo conscientes da sua realização».

O termo «Mundial de Clubes» foi o mais pesquisado no principal motor de busca internacional no que toca a eventos desportivos, no decorrer da prova, consolidando o impacto mundial do evento.

A transmissão da competição esteve a cargo da plataforma DAZN, que sublicenciou direitos a mais de 100 parceiros globais. Cerca de 80 por cento dos espectadores consumiram conteúdos extra, como repetições e experiências imersiva, que permitiram interação entre os adeptos.

Na final, disputada a 13 de julho, o Chelsea surpreendeu ao vencer o campeão europeu em título, PSG, por um expressivo 3-0, impedindo o pleno de troféus dos parisienses na temporada 2024/2025.