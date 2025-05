O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) rejeitou o recurso do Club Léon para ser reintegrado no Mundial de Clubes.

O emblema mexicano tinha recorrido da decisão da FIFA, que excluiu o León por pertencer ao mesmo proprietário do Pachuca, que também irá participar na competição. Os dois clubes alegaram que cumprem os requisitos necessários para participar na prova e que não existe nenhum conflito de interesses, mas os argumentos foram rejeitados pelo TAS.

Posto isto, o León, onde alinha o ex-FC Porto James Rodríguez, foi excluído do Mundial de Clubes, mas o Pachuca mantém-se.

O TAD também rejeitou outro recurso, este da Associação Liga Desportiva Alajuelense, que pretendia participar na prova e que um dos clubes mexicanos ou até mesmo os dois fossem riscados da competição.

Segundo a imprensa internacional, que cita um porta-voz da FIFA, a vaga do León, que estava no Grupo D, juntamente com Chelsea, Espérance de Tunis e Flamengo, deverá ser decidida através de play-off entre o Club América e o Los Angeles FC. A equipa norte-americana foi vice-campeã na Liga dos Campeões da CONCACAF de 2023, ao perder na final para o Léon, enquanto o Club America lidera o ranking da confederação a quatro anos.

O local do play-off ainda não foi definido pela FIFA, mas o prémio para o vencedor deverá rondar os dez milhões de euros.

O Mundial de Clubes decorre entre os dias 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, e irá contar com 32 equipas, entre as quais Benfica e FC Porto.