Paris Saint-Germain (França), Pyramids (Egito) e Cruz Azul (México) garantiram, este fim de semana, o apuramento para a edição 2029 do Mundial de Clubes, que vai ser a segunda no atual formato, que estreia com a edição deste ano, a começar dentro de duas semanas.

O Paris Saint-Germain assegurou a presença na qualidade de vencedor da Liga dos Campeões da UEFA, no sábado, ao vencer o Inter de Milão, por 5-0. No domingo, o Pyramids FC também se qualificou, ao ser o campeão africano: bateu na final o Mamelodi Sundowns, treinado pelo português Miguel Cardoso, por 2-1. O Cruz Azul venceu, na noite de domingo, a Liga dos Campeões da CONCACAF, ao vencer o Vancouver Whitecaps, por 5-0.

Este trio juntou-se ao já apurado Al Ahli, da Arábia Saudita, campeão da Liga dos Campeões asiática: a 3 de maio, venceu a prova, ao bater o Kawasaki Frontale, por 2-0, na final.

Destes quatro clubes, o PSG é o único que vai repetir presença, pois integra a edição de 2025. Os restantes três clubes vão fazer a estreia em 2029, neste formato, com a participação de 32 clubes.