A Federação de Triatlo de Portugal informou, este sábado, que o início do Mundial da modalidade, que tinha data marcada para 28 e 29 de março em Abu Dhabi, foi adiado devido aos conflitos armados no Médio Oriente. A informação foi avançada pela World Triathlon, federação internacional de triatlo, e posteriormente divulgada pela federação portuguesa.

A prova que se realizaria nos Emirados Árabes Unidos será então reagendada, contudo, a data ainda não foi revelada, informou a World Triathlon. O início do campeonato do mundo fica assim marcado para dia 26 de abril, em Samarcanda, Uzbequistão.

No Mundial, Portugal está representado por Vasco Vilaça, João Nuno Batista, Miguel Tiago Silva, Maria Tomé e Mariana Vargem, nas categorias individuais e também na estafeta mista.