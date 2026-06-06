A Alemanha venceu a Noruega por 2-0, em jogo a contar para a quinta jornada do Grupo A4, e tornou-se a primeira seleção europeia a garantir a presença na fase final do Mundial 2027.

A equipa orientada por Christian Wück entrou melhor em campo e, a jogar «em casa», apontou o primeiro do encontro relativamente cedo no encontro. Dallmann encontrou Marie Muller, defesa do Portland Thorns, que atirou para o 1-0, aos 17 minutos. Dez minutos depois, a Alemanha dilatou a vantagem pelos pés de Carlotta Wamser, carimbando o triunfo e, por sua vez, a qualificação para o Campeonato do Mundo.

Com este resultado, a formação germânica chegou aos 13 pontos, contra os nove da Noruega, que ocupa o segundo lugar, com apenas apenas uma jornada por realizar.

O Mundial 2027, recorde-se, realiza-se no Brasil, de 24 de junho a 25 de julho.