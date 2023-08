As seleções de França e Colômbia garantiram a passagem aos quartos de final do Mundial Feminino, após terem vencido as respetivas partidas nos jogos de oitavos de final.

A seleção francesa superou Marrocos com uma vitória robusta por 4-0 e a Colômbia bateu a Jamaica por 1-0, avançando assim para os quartos de final pela primeira vez na história do torneio.

A França mostrou uma performance superior em todos os aspetos do jogo e impôs-se com golos de Kadidiatou Diani (15m), Kenza Dali (20,) e Eugénie Le Sommer. (23 e 70m) Com esta vitória, a França vai enfrentar a Austrália.

Por sua vez, a Colômbia derrotou a Jamaica por 1-0, com um golo marcado por Catalina Usme aos 51 minutos.