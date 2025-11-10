Filho de Emile Heskey (lembra-se?) brilha no Mundial Sub-17
Reigan Heskey marcou três golos e assistiu outros três em outros tantos jogos
Lembra-se de Emile Heskey? Agora com 47 anos, o antigo avançado da seleção inglesa era conhecido pela capacidade física, presença na área e finalização de cabeça. Porém, a capacidade técnica com bola não era o seu forte.
Um dos seus filhos está em destaque no Mundial Sub-17 e apresenta outros pergaminhos diferentes do pai - extremo, velocista e bom de bola, tem imprimido verticalidade no ataque da seleção inglesa que disputa o troféu no Qatar.
Reigan, de 17 anos, participou nos três jogos da fase de grupos até ao momento, só com vitórias britânicas. Contra o modesto Haiti, marcou um golo de grande penalidade e deu três assistências. Já diante do Egito, nesta segunda-feira, Heskey assinou um bis em grande estilo. Ainda falhou outro penálti.
O talento do miúdo não passou despercebido a Pep Guardiola, que não tem medo de apostar em jovens, como se sabe. Já trenou várias vezes com a equipa A e até já se estreou pela equipa principal num jogo da Taça de Inglaterra, em setembro.
Além de Reigan, Emile tem outro filho a jogar na academia do Manchester City - Jaden, de 19 anos, que compete pela equipa sub-21 do clube. Uma dinastia a seguir.
Reigan Heskey and Harrison Miles both scored as @england U17’s secured a 3-0 victory over Egypt, with Dante Headley and Kaden Braithwaite also featuring for the young lions 🦁🙌 pic.twitter.com/D2GWikpywg— Manchester City Academy (@ManCityAcademy) November 10, 2025