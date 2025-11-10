Lembra-se de Emile Heskey? Agora com 47 anos, o antigo avançado da seleção inglesa era conhecido pela capacidade física, presença na área e finalização de cabeça. Porém, a capacidade técnica com bola não era o seu forte.

Um dos seus filhos está em destaque no Mundial Sub-17 e apresenta outros pergaminhos diferentes do pai - extremo, velocista e bom de bola, tem imprimido verticalidade no ataque da seleção inglesa que disputa o troféu no Qatar.

Reigan, de 17 anos, participou nos três jogos da fase de grupos até ao momento, só com vitórias britânicas. Contra o modesto Haiti, marcou um golo de grande penalidade e deu três assistências. Já diante do Egito, nesta segunda-feira, Heskey assinou um bis em grande estilo. Ainda falhou outro penálti.

O talento do miúdo não passou despercebido a Pep Guardiola, que não tem medo de apostar em jovens, como se sabe. Já trenou várias vezes com a equipa A e até já se estreou pela equipa principal num jogo da Taça de Inglaterra, em setembro.

Além de Reigan, Emile tem outro filho a jogar na academia do Manchester City - Jaden, de 19 anos, que compete pela equipa sub-21 do clube. Uma dinastia a seguir.