A França garantiu a presença na final do Mundial sub-17, ao vencer esta terça-feira o Mali, por 2-1.

Os africanos até foram para intervalo a vencer, graças a um golo de Ibrahim Diarra (45+4m), mas a expulsão de Souleymane Sanogo aos 55 minutos abriu caminho para a reviravolta francesa. Yvann Titi, no minuto seguinte, fez o golo da igualdade, enquanto Ismael Bouneb (69m) fechou as contas do jogo.

Na final, marcada para o próximo sábado, a França vai defrontar a Alemanha, que afastou a Argentina nas meias-finais.