A Seleção italiana conquistou o terceiro lugar no Mundial de sub-17, no Qatar, após ter vencido o Brasil no desempate por grandes penalidades (4-2), depois de 90 minutos sem golos.

No Complexo Desportivo Aspire Zone, em Doha, a Itália esteve por cima do Brasil, reduzido a 10 jogadores logo aos 14 minutos pela expulsão, por duplo amarelo, de Vítor Fernandes.

Ainda assim, os brasileiros, que tinham sido eliminados por Portugal nas meias-finais, aguentaram a pressão e levaram o jogo para a decisão dos penáltis, cenário que acontecia pela quarta vez em cinco jogos desde os 16 avos de final.

O Brasil, que já tinha afastado dessa forma o Paraguai (0-0, 5-4) e a França (1-1, 4-3), caiu perante a Itália (0-0, 4-2), tal como havia acontecido com Portugal (0-0, 6-5), nas meias-finais.

O guarda-redes italiano Alessandro Longoni defendeu as tentativas de Luís Felipe e Luís Eduardo, enquanto no lado transalpino apenas Andrea Luongo não converteu o penálti, também devido a defesa do guarda-redes, João Pedro.

A Itália alcança o seu melhor desempenho de sempre num Mundial sub-17, superando o quarto lugar de há 38 anos, quando, em 1987, perdeu com a Costa do Marfim, numa edição ainda com prolongamento (2-1).

Portugal e Áustria ainda disputam a final do Mundial sub-17 nesta quinta-feira. A partida arranca às 16h00 e tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.