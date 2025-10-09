Atenção, Benfica: EUA de Wynder eliminam Itália no Mundial sub-20
Norte-americanos avançam para os quartos de final
Com o defesa-central do Benfica, Joshua Wynder, a titular, os Estados Unidos bateram a Itália por 3-0, esta quinta-feira, nos oitavos de final do Mundial de sub-20.
Os norte-americanos adiantaram-se em cima do primeiro quarto de hora da partida. Num pontapé de canto e já depois de uma defesa incompleta do guardião italiano, Benjamin Cremaschi encostou para o fundo das redes e fez mexer o marcador em Rancagua.
O 2-0 veio já aos 79 minutos, com um excelente pontapé de livre, à entrada da área.
Em tempo de descontos, Cremaschi (90+3m) concluiu um contra-ataque e bisou no encontro.
Os EUA aguardam agora o desfecho do Marrocos-Coreia do Sul para conhecerem o adversário nos quartos de final.
Recorde-se que a França e a Noruega tinham eliminado, apenas no prolongamento, o Japão e o Paraguai, respetivamente, ambos por 1-0.
Já estão definidos os seguintes duelos nos quartos: México-Argentina, Espanha-Colômbia e Noruega-França.