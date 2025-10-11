Colômbia e Espanha protagonizaram o primeiro jogo dos «quartos» do Mundial de sub-20. A seleção sul-americana contou com um hat-rick de Neyser Villareal para triunfar (3-2) perante os europeus.

A Colômbia, que eliminou a África do Sul nos «oitavos», inaugurou o marcador aos 38 minutos pelos pés de Neyser Villareal, avançado dos Millonarios.

A seleção espanhola, que havia ultrapassado a Ucrânia na fase anterior, operou uma reviravolta no marcador em apenas três minutos. Primeiro com o golo de Rayane Belaid (56m) e depois com o tento certeiro de Jan Virgili (59m).

A história do jogo tinha agendada outra reviravolta, desta vez pelos pés do homem do momento. Neyser Villareal restabeleceu o empate (64m) e fez o golo da vitória já perto do fim do jogo (89m).

Com este triunfo (3-2), a Colômbia carimbou a passagem às «meias» do Mundial da categoria, sendo a primeira seleção a garantir que vai, pelo menos, lutar por medalhas. Sendo que vai enfrentar o vencedor do México-Argentina. A Espanha, por sua vez, volta para casa de mãos a abanar.

Os outros jogos dos «quartos»:

México - Argentina

Estados Unidos - Marrocos

Noruega - França