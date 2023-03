A FIFA cancelou o sorteio do Mundial de sub-20, que deveria decorrer na sexta-feira em Bali, depois de a Indonésia ter pedido um veto à participação de Israel.

Os responsáveis do futebol indonésio adiantaram em comunicado não terem uma justificação oficial para este cancelamento do sorteio, mas relacionam a situação com a carta do governador de Bali, Wayan Koster, em que pediu a ausência dos israelitas.

O cancelamento do sorteio de sexta-feira segue-se à uma carta enviada em 14 de março ao governo indonésio, na qual se pedia o veto à participação de Israel, considerando que as políticas do país para com a Palestina, não se coadunam com a Indonésia que, recorde-se, é o país com mais muçulmanos do Mundo.

O Mundial de futebol de sub-20 está marcado para o período entre 20 de maio e 11 de junho, em vários locais de Sumatra, Java e Bali, numa competição em que Portugal, que foi campeão do mundo em 1989 e 1991, não estará presente.

O presidente da Federação indonésia de futebol, Arya Sinulingga, disse estar à procura de uma solução com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o da Juventude e Desportos, mas alertou para as consequências de um eventual cancelamento da competição.

Sinulingga deixou claro que um cenário assim poderá levar a Indonésia a ficar de fora de qualquer aspiração a uma outra organização da FIFA e que mesmo as categorias mais jovens do país podem vir a ser excluídas de competições.