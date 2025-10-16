Marrocos garantiu a presença na final do Mundial de sub-20, ao derrotar a França nos penáltis, esta quarta-feira, após igualdade a um golo.

Yassir Zabiri, avançado do Famalicão, voltou a estar em destaque. Aos 32 minutos, o atacante dos famalicenses dispôs de um penálti e até atirou ao poste, mas a bola bateu nas costas de Lisandru Olmeta, guarda-redes francês, que não conseguiu evitar o autogolo.

Depois de uma primeira parte dominada pelos marroquinos, os franceses operaram duas mexidas ao intervalo e chegaram ao empate em cima da hora de jogo, por intermédio de Lucas Michal.

O 1-1 manteve-se no prolongamento, apesar de Rabby Nzingoula ter deixado a seleção francesa em inferioridade numérica, ao ver dois cartões amarelos no espaço de seis minutos.

Já nos penáltis, Zabiri marcou à Panenka e os marroquinos só falharam uma das seis tentativas de que dispuseram, enquanto os franceses desperdiçaram duas, a última defendida por Ibrahim Gomis, guarda-redes suplente que tinha entrado no decorrer da partida, face à lesão de Yanis Benchaouch.

Marrocos chega à final da prova pela primeira vez e fica à espera do resultado do Argentina-Colômbia, apitado pelo português João Pinheiro, para saber com quem vai discutir o troféu, no Chile.