Argentina e Colômbia avançaram para os “quartos” do Mundial de sub-20, a decorrer no Chile. Na noite desta quarta-feira, a Argentina goleou a Nigéria (4-0), com o avançado Prestianni (Benfica) a somar minutos a partir do banco, o que não aconteceu com o médio Tomás Pérez (FC Porto).

A seleção sul-americana inaugurou o marcador com os golos dos avançados Sarco e Carrizo, aos 2 e 23 minutos, respetivamente. Antes do intervalo, aos 38m, Prestianni foi a jogo, rendendo o lesionado Montorro.

Na etapa complementar, Carrizo bisou (53m) e Prestianni assistiu o avançado Mateo Silvetti para o quarto golo, aos 66 minutos.

Assim, a Argentina vai medir forças com o México, que eliminou o anfitrião Chile (4-1).

No outro encontro desta noite, a Colômbia levou a melhor sobre África do Sul (3-1). Na baliza dos sul-africanos esteve Smythe-Lowe (Estoril), enquanto o ataque dos “Cafeteros” contou com Óscar Perea (AVS) de início.

Depois de o avançado Canchimbo inaugurar o marcador a favor da Colômbia ao sétimo minuto, o médio Vilakazi aproveitou um penálti para restabelecer a igualdade aos 51m. Ainda assim, os sul-americanos forçaram nova vantagem graças ao bis do avançado Villarreal (63 e 90+6m).

Nos “quartos”, a Colômbia vai jogar ante Espanha, que eliminou a Ucrânia. Para encerrar os “oitavos”, esta quinta-feira há EUA-Itália, Paraguai-Noruega e Japão-França. Por fim, à meia-noite de sexta-feira, Marrocos mede forças com a Coreia do Sul.

Este título continua na posse do Uruguai. Entre as seleções em prova, apenas Argentina (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 e 2007), França (2013) e Espanha (1999) conquistaram o Mundial sub-20.