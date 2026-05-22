«Difícil é ir de férias aos Países Baixos»: Di María num anúncio genial na Argentina
Marca de cervejas lança publicidade com nomes icónicos do país para projetar o Mundial 2026
Com o Mundial a aproximar-se, chegam também os anúncios de várias marcas. Na Argentina, a Quilmes, marca de cerveja do país, lançou uma publicidade genial e que conta com vários nomes icónicos.
O vídeo gira em torno da dificuldade que toda a gente considera que a seleção vai ter em repetir o feito de 2022. O anúncio remete para vários feitos do país e tem como protagonistas o ex-basquetebolista Emanuel Ginóbili ou os velejadores Cecilia Carranza e Santiago Lange.
Quem também aparece é o ex-Benfica Ángel Di María, ao lado de Leandro Paredes. Questionado sobre a dificuldade que a seleção argentina terá pela frente, Fideo brincou: «Difícil é ires de férias aos Países Baixos», atirou Di María, em alusão ao jogo quentinho com os neerlandeses no Mundial 2022.
Ora veja: