A Federação Iraniana queixou-se esta quinta-feira que não foi emitido qualquer visto para a seleção do Irão viajar para os Estados Unidos para poder participar no Mundial 2026.

De acordo com o presidente, a federação terá uma reunião com a FIFA para poder resolver o problema. «Teremos sexta-feira ou sábado uma reunião decisiva com a FIFA. Eles devem fornecer-nos garantias, pois o problema dos vistos ainda não foi resolvido», afirmou Mehdi Taj à agência Irna.

A presença do Irão no Mundial, recorde-se, foi tema desde o início da guerra no Médio Oriente no final de fevereiro, na sequência de ataques realizados pelos Estados Unidos e Israel contra aquela república islâmica.

Gianni Infantino, presidente da FIFA, afirmou em março ter recebido garantias do presidente norte-americano, Donald Trump, de que o Irão terá permissão para entrar nos Estados Unidos.

Desde modo, a Federação do Irão pretende resolver esta situação, passando a responsabilidade à FIFA. «Não temos nada a ver com a América. Qualificámo-nos para o Campeonato do Mundo e cabe à FIFA organizá-lo», concluiu.