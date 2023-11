O Egito está a justificar o favoritismo no Grupo A da zona africana de apuramento para o Mundial 2026. Depois de bater o Djibuti por 6-0 na primeira jornada, a equipa liderada por Rui Vitória foi a Monróvia bater a Serra Leoa por 2-0.

O extremo Trézéguet marcou os dois golos, aos 18 e aos 62 minutos. Pelo meio, a equipa da casa teve um jogador expulso, já que o defesa Fornah completou a coleção de cartões em dois minutos, indo para os balneários aos 39.

Já no tempo de compensação, também Fornah foi expulso.

O Egito lidera o grupo com seis pontos. Seguem-se Guiné-Bissau, Etiópia, Burquina Faso e Seroa Leoa, com um. A Serra Leoa tem zero.

Para completar a segunda jornada, ainda faltam dois jogos: Djibuti - Guiné-Bissau e Burquina Faso – Etiópia.

No Grupo B, o Sudão surpreendeu a República Democrática do Congo, vencendo em casa por 1-0, graças a um autogolo de Pickel.

O Sudão lidera com quatro pontos, mais um do que a RDC e o Senegal – que é o favorito neste grupo e ainda só fez um jogo, deslocando-se ao Togo na terça-feira.