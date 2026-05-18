Mundial 2026: primeiro adversário de Portugal anuncia convocatória
Velhos conhecidos do futebol português entre os 26 eleitos da RD Congo
A República Democrática do Congo, primeiro adversário de Portugal no Mundial 2026, apresentou esta segunda-feira a lista final de 26 convocados para a competição que decorre a partir do dia 11 de junho.
Na convocatória da seleção africana surgem alguns nomes com passagens no futebol português: Chancel Mbemba, defesa central ex-FC Porto, e Simone Banza, avançado ex-Famalicão e Sp. Braga.
A RD Congo tem encontro marcado com Portugal para dia 17 de junho, na estreia de ambas as seleções nesta edição do Mundial. Esta partida tem início marcado para as 18h00 de Portugal Continental, em Houston.
Guarda-redes:
Timothy Fayulu, Lionel Mpasi e Mattieu Epolo;
Defesas:
Aaron Wan-Bissaka, Gedeon Kalulu, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi, Axel Tuanzebe, Dylan Batubinsika, Rocky Bushiri, Arthur Masuaku e Joris Kayembe;
Médios:
Samuel Moutossamy, Ngal’Ayel Mukau, Gael Kakuta, Charles Pickel, Noah Sadiki, Edo Kayembe;
Avançados:
Théo Bongonda, Nathanael Mbuku, Cedric Bakambu, Simon Banza, Fiston Mayele, Brian Cipenga, Yoane Wissa e Meschak Elia.