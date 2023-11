O avançado Simon Banza, do Sporting de Braga, voltou a ser convocado para a seleção da República Democrática do Congo, para os jogos de qualificação para o campeonato do mundo.

O ponta-de-lança dos minhotos, de 27 anos, nasceu em França e fez a formação no Lens, mas tem dupla nacionalidade. Estreou-se pela seleção do país africano em outubro passado, nos jogos particulares com Angola (0-0) e Nova Zelândia (1-1).

O selecionador da RDC, o francês Sébastien Desabre, chamou 26 jogadores para o arranque da fase de qualificação para o Mundial 2026, nos jogos com a Mauritânia, a 15 de novembro, e Sudão do Sul, quatro dias depois.

O grupo B da zona africana de apuramento inclui ainda o Togo, o Sudão e o Senegal.