Durante o próximo verão irá deparar-se, com certeza, com a música 'Dai Dai', da artista colombiana Shakira. E se gosta de futebol, ainda maior a probabilidade.

Isto porque esta será a canção oficial do Mundial 2026, coorganizado por Estados Unidos da América, México e Canadá. Uma música com sons africanos e latinos, que conta também com a participação de Burna Boy, artista nigeriano.

Shakira partilhou nas redes sociais um teaser da música oficial, que será divulgada na totalidade em 14 de maio. «Do estádio do Maracanã [Brasil], aqui está 'Dai Dai', a música oficial do Mundial 2026 da FIFA. Chega a 14/5. Estamos prontos», escreveu.

Não é a primeira vez que Shakira lança um tema para Mundiais - a música 'Waka Waka', para a edição de 2010, ficou para a história.