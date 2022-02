O Comité de Disciplina da FIFA decidiu que o embate entre o Brasil e a Argentina, interrompido a 5 de setembro de 2021, em São Paulo, será repetido numa data e num local a anunciar pela organização que gere o futebol mundial que aplicou ainda multas às duas federações e castigos a quatro jogadores argentinos.

Recordamos que o jogo relativo à fase de qualificação sul-americana para o Mundial2022 foi interrompido, logo aos cinco minutos, com a entrada em campo de agentes das autoridades sanitárias brasileiras que pretendiam notificar quatro jogadores argentinos que terão alegadamente falsificado documentos para contornar as normas sanitárias do país.

Os jogadores em causa eram Emiliano Martínez, Giovanni Lo Celso, Cristian Romeo e Emiliano Buendía que viajaram de Inglaterra e não cumpriram o período de quarentena de catorze dias que estava estipulado.

A FIFA considera que as duas federações falharam nas suas obrigações no que diz respeito à organização do jogo e multou a federação do Brasil em 500 mil francos suíços (477 mil euros) e a federação da Argentina em 200 mil francos suíços (190 mil euros), aos quais acrescentou ainda mais 47 mil euros, a cada uma das federações, pelo abandono do jogo.

Os quatro jogadores argentinos em causa foram punidos com dois jogos de suspensão que poderão ser cumpridos nos próximos compromissos das duas seleções, isto é, os quatro jogadores podem voltar a estar disponíveis para a nova data do Brasil-Argentina.

Apesar de polémica, este jogo pouco peso terá na qualificação para o Mundial-2022, uma vez que o Brasil e a Argentina, os dois primeiros classificados na zona sul-americana, já estão qualificados para a fase final do Mundial2022.