A federação da Turquia comunicou esta sexta-feira a saída de Senol Gunes do cargo de selecionador do país, cargo que o treinador de 69 anos ocupava desde março de 2019.

Um acordo entre as duas partes permitiu a desvinculação do treinador, ao que tudo indica, pelos maus resultados registados pela Turquia na fase de qualificação para o Mundia2022, acentuados pela recente pesada derrota diante dos Países Baixos, em Amesterdão, por 6-1.

A Turquia ocupa o terceiro lugar do Grupo G da fase de qualificação europeia para o Mundial2022, com 11 pontos, atrás dos Países Baixos e Noruega que lideram o grupo com 13 pontos.

O nome do sucessor de Senol Gunes ainda não foi revelado.