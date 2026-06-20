O desporto é, também, terreno fértil para superstições. Uma das mais conhecidas nos Estados Unidos da América, mas nem tanto na Europa, está relacionada com uma estátua dedicada à personagem Rocky Balboa, celebrizada por Sylvester Stallone.

O monumento erigido em Filadélfia, junto ao Museu de Arte da cidade, é local pródigo a festas de adeptos antes e depois de jogos. Criou-se o mito, nos últimos anos, que esta estátua dá azar a quem veste com as cores do seu clube.

A 'maldição' começou em 2015, quando uma camisola dos New York Giants, equipa da NFL, foi posta na estátua. Essa equipa perdeu contra os Philadelphia Eagles. Seguiram-se outros casos que estabeleceram um padrão e, atualmente, quem conhece a história evita a todo o custo o 'erro' de enfeitar a estátua de Rocky.

Talvez incautos, os adeptos equatorianos fizeram-no antes da estreia neste Mundial 2026 e acabaram por perder contra a Costa do Marfim, por 1-0 (mesmo após acertarem duas vezes nos ferros).

Philadelphia sports magic strikes again 🥊

The moment Ecuador fans put their shirt on Rocky, the outcome was inevitable 🫣 pic.twitter.com/IeqYaICygy — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) June 15, 2026

Isto levou a um comunicado algo alarmista por parte dos 'Irresistíveis Franceses', um grupo organizado de adeptos gauleses, em que se pede para não colocar qualquer camisola ou cachecol dos Les Bleus na estátua e, assim, evitar a má sorte.

França defronta o Iraque em Filadélfia pelas 00h00 de Portugal Continental nesta segunda-feira. A cidade recebe ainda o Costa do Marfim-Curaçao, Gana-Croácia e um jogo dos oitavos de final.