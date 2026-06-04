A Costa do Marfim bateu a França por 2-1, em jogo de preparação para o Mundial 2026. Guéla Doué, irmão de Desiré Doué, esteve em grande destaque no encontro.

Numa primeira parte dominada pela seleção francesa, os homens de Didier Deschamps só conseguiram chegar ao golo aos 45 minutos. Rayan Cherki, que realizou uma temporada de grande nível ao serviço do Manchester City, recebeu à entrada da área, fintou os defesas que surgiram pela frente (entre eles Seko Fofana) e atirou sem hipóteses para Yahia Fofana.

A Costa do Marfim, que teve o gilista Konan a titular e Ousmane Diomande a suplente utilizado, regressou de «cara lavada» do balneário e mostrou-se em grande plano para carimbar a cambalhota no marcador. Aos 53 minutos, Pépé encontrou Guéla Doué - irmão de Desiré Doué - solto de marcação e o avançado atirou para a igualdade.

Aos 83 minutos, Doué voltou a estar em evidência ao assistir Amad Diallo para o 2-1. Nota para uma nova bela jogada de entendimento entre os homens de Emerse Faé.

A seleção francesa, recorde-se, ocupa o Grupo I, juntamente com Senegal, Iraque e Noruega. A Costa do Marfim, por outro lado, encontra-se no Grupo E com o Equador, Alemanha e Curaçau.