Antes de entrar no estádio, na Cidade do México, na madrugada de quarta-feira, os equatorianos já estão em desvantagem... nas horas de sono. Horas antes do duelo entre o Equador e a seleção do México, uma das coanfitriãs do Mundial 2026, os adeptos fizeram-se ouvir a horas indecentes.

A velha tática de fazer barulho junto ao hotel adversário foi levada a cabo por centenas de mexicanos que, mesmo sob o olhar da polícia, de tudo faziam para incomodar a pernoita dos equatorianos - buzinões, tocavam cornetas, faziam rateres com motas...

Um verdadeiro inferno para quem quisesse dormir. As duas seleções enfrentam-se pelas 02h00 de Portugal Continental de quarta-feira, nos dezasseis avos de final. Ora veja: