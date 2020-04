Aquele que se acredita ser o animal mais comprido do mundo descoberto pelo ser humano foi encontrado, na última semana, numa expedição científica feita pelo Schmidt Ocean Institute, na costa da Austrália. Um sifonóforo, com cerca de 45 metros de comprimento.

O sifonóforo, da classe dos invertebrados marinhos, foi avistado a 610 metros de profundidade, nos desfiladeiros submarinos de Ningallo, no Oceano Índico, como pode ler ao pormenor na TVI24.

Os especialistas acreditam tratar-se do animal com maior comprimento alguma vez captado. «Parecia uma criatura extraterrestre», afirmou, ao New York Times, a bióloga Nerida Wilson, cientista do Western Australian Museum, entidade parceira na pesquisa.

A criatura gigante tem características gelatinosas e possui tentáculos, de acordo com os relatos dos cientistas, nas imagens partilhadas durante a expedição, que durou cerca de um mês.

«O que é particularmente fascinante nesta parte do mundo é que ainda não foi explorada. O mar é tão vasto e tão pouco conhecido que é fácil fazer novas descobertas e encontrar algo nunca antes visto», constatou a diretora-executiva do Schmidt Ocean Institute, Jyotika Virmani.