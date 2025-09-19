A carreira de Mykhailo Mudryk já deu muitas voltas. De estrela do Shakhtar para o Chelsea. De uma transferência de 100 milhões (com bónus) para uma suspensão por doping. De um futebolista profissional para… velocista nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Conhecido pela velocidade que sempre apresentou nos relvados, tendo mesmo atingido 36,67 km/h na Premier League, o ucraniano de 24 anos tem treinado com ex-atletas olímpicos e aponta às medalhas em LA, avança o jornal Marca.

Mudryk está em Kiev, Ucrânia, e para chegar aos Jogos Olímpicos ainda precisa de atingir os mínimos da World Athletics e passar nas seleções ucranianas.

De recordar que o ucraniano não joga desde dezembro de 2024, altura em que começou a ser investigado por doping. Em abril de 2025, a FA acusou formalmente o extremo.