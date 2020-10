Sem Neymar, Mbappé liderou a equipa do PSG na vitória por 3-0 em casa do Nantes, numa partida da nona jornada da Ligue 1.



Após um nulo na primeira metade, os vice-campeões desbloquearam o marcador num lance «inventado» pelo internacional francês e finalizado por Ander Herrera (47m). Pouco depois da hora de jogo, Mbappé fez o 2-0 na transformação de uma grande penalidade.



Os «canários» desperdiçaram um penálti por intermédio de Kader Bamba. O jogador francês permitiu a defesa a Keylor Navas. Nos instantes finais, Sarabia fez o 3-0 final.



Danilo jogou como central do lado dos campeões franceses e foi substituído aos 66 minutos. O PSG isolou-se na liderança da Ligue 1 e fica à espera do que o Lille vai fazer no duelo com o Lyon, este domingo. Por seu turno, o Nantes é 15.º com oito pontos.



No outro jogo realizado este sábado, o Rennes bateu o Brest com reviravolta (2-1).