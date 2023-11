Jocelyn Gourvennec é o novo treinador do Nantes até ao final da temporada (com mais um ano de opção), após a saída de Pierre Aristouy do comando técnico da equipa, anunciou o clube, esta quarta-feira.

Como jogador, o técnico de 51 anos apenas representou clubes franceses, vestindo as camisolas de equipas como o Rennes, o Marselha, o Bastia, o Montpellier, o Angers, o Clermont e o próprio Nantes, este último entre 1995 e 1998.

Enquanto treinador, estreou-se na temporada 2008/2009, no La Roche VF, e não fugiu à regra da carreira como atleta, assumindo o comando técnico de vários clubes franceses, como o Guingamp, Bordéus e Lille, esta a última equipa que orientou, em 2021/2022.

Atualmente o Nantes ocupa a 11.ª posição da Liga francesa, com 15 pontos, tendo um registo de quatro vitórias, três empates e seis derrotas. O clube aposta agora no técnico francês na procura por melhores resultados.