O Nantes, recém-despromovido à II Liga francesa, foi sancionado com um jogo à porta fechada, pela invasão de campo e o uso e arremesso de pirotecnia na receção ao Toulouse, anunciou a Liga de Futebol Profissional (LFP), esta quarta-feira.

A 17 de maio, o encontro da 34.ª e última jornada da Ligue 1, foi interrompido aos 22 minutos, com 0-0 no marcador, após uma invasão de campo por parte dos adeptos do Nantes, que lançaram artefactos pirotécnicos a partir da bancada sul. A árbitra Stéphanie Frappart mandou todos os jogadores para os balneários.

«Após ler o relatório de investigação, a Comissão Disciplinar da LFP decidiu confirmar definitivamente o resultado obtido em campo no momento da interrupção definitiva da partida (0-0). Além disso, a Comissão impõe um jogo à porta fechada no Estádio de la Beaujoire, seguido do encerramento da bancada sul por mais dois», informou o organismo, em comunicado.

O jogo acabou por ser encerrado em definitivo quase 40 minutos depois, devido a razões de segurança, sem implicações significativas na classificação. O Nantes tinha sido despromovido na jornada anterior e o Toulouse já tinha permanência garantida e não podia chegar aos lugares europeus.

O Nantes, 17.º e penúltimo classificado, acaba com 24 pontos e o Toulouse com 45, em nono e em igualdade com o Lorient, 10.º, que foi ultrapassado por causa do confronto direto, primeiro critério de desempate.