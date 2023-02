João Victor teve uma estreia para esquecer. O defesa-central, cedido pelo Benfica ao Nantes no mercado de inverno, somou os primeiros minutos pela nova equipa e apontou um autogolo na derrota caseira diante do Marselha, por 2-0, na 21.ª jornada do campeonato francês.

Aos 57 minutos, o português Nuno Tavares fez um passe a rasgar para Cengiz Under, o turco entrou na área e dividiu o lance com o central brasileiro, que colocou a bola no fundo das redes após ter tropeçado nesta e «traído» o guarda-redes Alban Lafont.

Quem teve uma estreia para mais tarde recordar foi Azzedine Ounahi. O médio marroquino, uma das revelações do Mundial 2022, chegou nos últimos dias da janela de transferências ao Marselha e foi lançado aos 74 minutos, tendo apontado o 2-0 final já em tempo de descontos (90+3m), após uma excelente iniciativa individual.

O português Vitinha ainda não esteve na ficha de jogo.

Desta forma, o Marselha ascende à condição ao segundo lugar e tem agora 46 pontos, mais um do que o Lens, que é terceiro classificado. O Paris Saint-Germain lidera com 48.

Também esta quarta-feira, o Lille, orientado por Paulo Fonseca, não foi além de um empate sem golos na receção ao Clermont.

José Fonte e Tiago Djaló foram titulares, enquanto André Gomes entrou no decorrer da segunda parte.

O Lille é agora sexto classificado, um lugar imediatamente abaixo das posições que dão acesso às competições europeias.

Noutros jogos do dia, o Ajaccio venceu no terreno do Angers (2-1), o Reims venceu na receção ao Lorient (4-2) e o Toulouse também triunfou em casa antes o Troyes (4-1).

