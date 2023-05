A festa começou logo no relvado em Udine, mas prolongou-se pelo balneário e, a quase 900 quilómetros de distância, em simultâneo com os milhares de adeptos do Nápoles que festejaram, 33 anos depois e pela terceira vez, o título de campeão italiano.

«Somos nós, somos nós, os campeões de Itália somos nós». Este foi um dos cânticos que se ouviu no balneário, captado por elementos do clube, com o avançado Victor Osimhen a encabeçar as comemorações, em cima das mesas do balneário, com Hirving Lozano ao seu lado.

A fotografia de grupo antes de sair do Friuli, palco onde o título se consumou, não podia faltar. E tudo com grande euforia.

Enquanto a equipa fazia a festa, já depois de abafada por centenas de adeptos em pleno relvado (eram esperados 15 mil em Udine, mas pelo menos mais 5 mil estiveram lá) Nápoles entrava em erupção, com o Vesúvio ali bem ao lado. Mal ficou confirmado o título, a alegria explodiu e a cidade ganhou ainda mais cor, com fogo de artificio e potes de fumo em vários pontos da cidade, numa imagem impressionante que foi captada pelo ar.

No Estádio Diego Armando Maradona (onde o ambiente pré-jogo já era incrível), foi como que se o Nápoles tivesse jogado em casa. Cerca de 60 mil pessoas acorreram à casa do clube para assistir ao jogo, através dos oito ecrãs ali instalados.

Em vários pontos icónicos da cidade, desde a Via Toledo à Praça do Plebiscito, bem como a Praça Garibaldi, situada em frente à estação central da cidade, milhares de pessoas juntaram-se para os festejos noite dentro.

De manhã, com alguma naturalidade, a Via Toledo e a Plebiscito acordaram “de pernas para o ar”, como é possível ver pelas imagens captadas pela Rai Radio1.

Nesta altura, e como nota a imprensa italiana, a exemplo do La Repubblica, está em curso a limpeza das ruas da cidade e há uma grande expectativa para o regresso da equipa.

Festejos, mas também tragédias

Porém, nem tudo teve um final feliz na cidade: um jovem de 26 anos morreu e houve ainda três feridos. Vincenzo Constanzo, a vítima, tinha antecedentes criminais e já tinha sido condenado a oito anos de prisão em 2021, por tráfico de drogas. Segundo o Corriere Della Sera, faleceu pelas 02h39 locais (01h39 em Portugal Continental), no hospital Cardarelli.

O prefeito de Nápoles, Gaetano Manfredi, notou, contudo, que a morte esteve «ligada a uma dinâmica que nada teve a ver com a festa». Citado pelo Il Mattino, lembrou tratar-se de «uma pessoa com antecedentes criminais» e que «provavelmente foi um acerto de contas» aproveitando «a oportunidade da festa».

Em Casoria, pelas 01h30 locais, um homem de 43 anos atropelou quatro pessoas que passavam durante os festejos do título. Abandonou o carro para fugir a pé, mas os militares, segundo o Il Mattino, localizaram e detiveram o responsável. Uma jovem de 20 anos foi internada no hospital Frattamaggiore em estado grave, com um traumatismo craniano e uma hemorragia cerebral.

O mesmo jornal dá conta, já esta manhã, que um homem de 27 anos foi baleado nas pernas em Marigliano, na província de Nápoles. Foi ao hospital de Nola para ser tratado. As investigações decorrem, mas o jovem terá sido baleado pelas costas sem motivo aparente, por um desconhecido.

O lançamento de pirotecnia nos festejos fez um jovem de 19 anos perder algumas falanges durante a explosão dos engenhos.