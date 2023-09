Victor Osimhen foi a grande figura do Nápoles na temporada passada, que culminou com a conquista do scudetto, mas o arranque da nova época tem sido atribulado quer para o nigeriano, quer para o clube.

No último domingo, Osimhen desperdiçou um penálti no empate em casa do Bolonha e, quando foi substituído, não escondeu o descontentamento na direção do treinador Rudi Garcia. A imprensa italiana deu conta de um pedido de desculpas do jogador ao técnico e aos companheiros da equipa e os ânimos pareciam serenados, até que um vídeo na rede social TikTok do clube gerou novo conflito.

Esta terça-feira, o representante do avançado comunicou que pondera processar o Nápoles devido ao vídeo em que o clube brincava com o penálti falhado no domingo.

«O que aconteceu hoje no perfil oficial do Nápoles na plataforma TikTok não é aceitável. Um vídeo a gozar com o Victor foi primeiro tornado público e depois, mas agora tardiamente, excluído. Um facto grave que causa danos gravíssimos ao jogador e que se soma ao tratamento que o rapaz tem sofrido no último período entre julgamentos na imprensa e fake news. Reservamo-nos no direito de tomar medidas legais e qualquer iniciativa útil para proteger o Victor», escreveu Roberto Calenda no Twitter.

A conta de TikTok do Nápoles, refira-se, tem várias publicações de tom irónico e bem humorado, muitas delas com os próprios jogadores como protagonistas.

