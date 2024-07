Mais uma novela que acabou. Depois dos vários rumores que davam conta da insatisfação de Giovanni Di Lorenzo no Nápoles, o capitão da equipa escreveu uma carta aberta aos adeptos onde esclareceu toda a situação.

O lateral-direito, de 30 anos, confessou que a má campanha na época passada fez com que pensasse em abandonar o clube.

«Nas últimas semanas, o nosso amor tem sido um pouco confuso ou "scumbinato", como Pino Daniele cantou numa das suas músicas maravilhosas. Mesmo nas histórias mais belas e intensas, podem ocorrer momentos de crise», começou por escrever.

«Todos aqueles que amam o Nápoles tiveram 12 meses muito difíceis. Foram os mais difíceis da minha carreira. Passar da alegria indelével de ganhar o Scudetto à tristeza de uma temporada em que não conseguimos nada foi difícil de engolir. Pude sentir a vossa deceção. Admito que pensei na ideia de ir embora», acrescentou.

Di Lorenzo salientou que tem uma relação com o agente que «vai além da esfera profissional» e, percebendo o desconforto do jogador, este procurou agir em seu interesse. «Não há ninguém mais feliz do que ele por eu ficar no Nápoles.»

«Pude sentir a vossa infelicidade comigo e, como disse o presidente, senti-me abandonado pelo clube. Depois do declínio que vivemos em campo, tudo era compreensível: a vossa raiva, a frustração do clube, a minha confusão. No entanto, essa temporada terrível já passou», frisou.

O internacional italiano revelou ter conversado com o presidente De Laurentiis e o treinador Antonio Conte para esclarecer a situação.

«Sem fazer afirmações inúteis e promessas vazias, a mensagem que posso dar-vos é muito simples: mal posso esperar para começar de novo. Eu sinto que sou um de vocês. Pode haver outros momentos difíceis, mas nunca renunciarei ao que a cidade, os adeptos e o clube, através do presidente De Laurentiis, fizeram por mim e pela minha família. Ser capitão quando conquistamos o terceiro scudetto do Napoli, o primeiro sem Diego [Maradona], não é apenas uma honra, mas também uma responsabilidade. Não poderia sair assim, depois de uma temporada insuportável para a camisola que vestimos», escreveu ainda.

«Estou ansioso para ver-vos ao nosso lado. Como sempre», concluiu.

Com contrato até 2028, Di Lorenzo parte para a sexta temporada com a camisola do Nápoles.